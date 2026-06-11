Salaries for AI roles in Singapore rise up to five times faster than overall wages

The news text discusses the growing demand and high salaries for AI roles in Singapore, with salaries for fresh hires starting at between $70,000 and $90,000 a year. It also mentions the efforts of Chinese tech companies to recruit AI graduates and the commitment of US-based ChatGPT creator OpenAI to build Singapore's applied AI sector.

Within the past year, pay for AI roles in Singapore has climbed by about 15% to 25%, with salaries for fresh hires typically starting at between $70,000 and $90,000 a year.

AI-related hiring has continued to grow strongly over the past 12 months, particularly in AI engineering, machine learning, data science, AI product management, and AI governance roles. Chinese tech companies are intensifying efforts to recruit AI graduates from Singapore's two flagship universities, offering sharply higher pay packages to entice PhD holders to work in China.

US-based ChatGPT creator OpenAI committed more than $300 million to build Singapore's applied AI sector, and Chinese tech giant Alibaba set up a global AI innovation hub in Singapore. Employers are particularly hungry for 'deep tech' talents who can go beyond building AI prototypes to embedding systems into real-world operations. Typical entry routes include bachelor's and master's degrees in computer science, data science, mathematics, or engineering, combined with practical experience and the right skills.

An 'absolute expert in AI research or leading major AI initiatives in Singapore' could command close to $350,000 in total compensation





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